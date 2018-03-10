Общество

Крайне важным считает проведение опроса по «мусорному вопросу» активист инициативной группы Порховского района

Представитель инициативной группы Порховского района, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» Юлия Четвергова считает инициативу по проведению опроса жителей муниципалитета по «мусорному вопросу» крайне важной. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Но для начала, убеждена она, людей нужно оповестить и им объяснить, что это за опрос и с какой целью он проводится.

«Инициатива эта очень важна. Я слышала такие мнения, что опрос этот нужно бойкотировать и т. п. Ни в коем случае, я считаю. Нам нужно принять в нем участие, потому что возможность что-то изменить в сложившейся ситуации у нас еще есть», - подчеркнула она.

Юлия Четвергова считает, предложенные ответы-ситуации на вопросы анкеты должны быть как минимум короче и более полярны, чтобы жители Порхова и района имели больше возможностей для выбора.

Напомним, 18 марта, в день выборов президента РФ, на избирательных участках в Порховском районе будет проведен опрос жителей на предмет того, видят ли они свой муниципалитет в новой схеме обращения с отходами или нет.