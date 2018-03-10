Общество

Весенний месячник по благоустройству города Великие Луки пройдет со 2 апреля по 21 мая

Традиционный весенний месячник по благоустройству города Великие Луки пройдет со 2 апреля по 21 мая. Как рассказал начальник УЖКХ администрации города Анатолий Ходотов, в ходе месячника пройдут мероприятия по благоустройству и будет организована санитарная очистка города от накопившейся за зиму грязи и мусора.

Как подчеркнул Анатолий Ходотов, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество организаций различных форм собственности, которых запланировано привлечь к участию в весеннем месячнике. Если в 2017 году их было 175, то в этом 193. Осуществлен мониторинг городских территорий и определены участки, подлежащие уборке в рамках месячника силами образовательных учреждений, организаций и промышленных предприятий. Выявляются несанкционированные свалки, рекомендованные к уборке силами промышленных и производственных предприятий города.

В ООО «Жилкомсервис» направлено письмо с просьбой обеспечить прием мусора собранного с общегородских территорий на городской свалке ТБО на безвозмездной основе.

Анатолий Ходотов отметил, что объем работ предстоит немалый, поэтому планируется задействовать все имеющиеся ресурсы коммунальных служб и предприятий города, но только силами коммунальщиков, без активного участия великолучан, привести город в надлежащий вид будет нелегко. Поэтому, необходимо всем принять активное участие в месячнике и внести посильный вклад в наведение чистоты и порядка. «Мы надеемся, что горожане поддержат данное мероприятие и выйдут на общегородские субботники, чтобы сделать привлекательными свои дворы, придомовые участки, а также парки и скверы», - подчеркнул начальник УЖКХ.