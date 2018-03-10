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Общество

Молодежная делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия - страна возможностей»

13.03.2018 16:19|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия - страна возможностей», который в эти дни проходит в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области.

В составе делегации - победители конкурсов проектов Федерального агентства по делам молодежи, члены молодежных общественных организаций, волонтеры и участники окружных и всероссийских молодежных форумов. Все они являются участниками проектов, входящих в открытую платформу «Россия - страна возможностей», которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности.

Цель форума - развитие кадровой и интеллектуальной элиты России. Это предприниматели, управленцы, творческая и рабочая молодежь, активисты школьного и студенческого самоуправления, представители волонтерских объединений и молодежных организаций, молодые ученые, активисты и IT-cпециалисты - всего более 6 тысяч участников из всех регионов России.

На форуме работают 35 ведущих инновационных и образовательных площадок. Их темы - государство и институты в современном мире, наука и новые технологии: тренды и вызовы, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, личностный рост и карьера, здоровый образ жизни, социальные инициативы и волонтерство, семья и детство, исторические ценности и ориентиры.

В программе - интерактивные выставки, мастер-классы, лекции, актуальное научное кино и презентации актуальных инновационных разработок. Молодые люди также посещают госкорпорации, принимают участие в исторических квест-играх, science шоу, нетворкинге и знакомятся с историями успеха start up-проектов. На форуме проходят дискуссии и выступают более 300 известных спикеров, в том числе Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и другие.

Также среди мероприятий форума - первый семинар-совещание руководителей Региональных организационных комитетов по проведению Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации, в котором примет участие начальник отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Наталья Николаева.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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