Общество

102 уголовных дела возбуждено в Великих Луках в феврале

В феврале в ОМВД России по городу Великие Луки по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях и происшествиях было возбуждено 102 уголовных дела. Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов, из них 34 кражи, 1 грабеж, умышленный поджог, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 13 преступлений экономической направленности.

Из незаконного оборота было изъято 240 литров спиртосодержащей продукции, 353 г наркотических веществ и 18 единиц оружия, а также 17 383 пачки сигарет с признаками контрафакта.

В прошлом месяце на дорогах города было совершено 115 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 учетных, в которых пострадало 7 человек. Задержаны 25 водителей управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 6 повторно.