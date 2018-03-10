Общество

ВДВ проводят тактические учения на полуострове Крым с применением легкой колесной техники и спецвооружения

На полигоне «Опук» полуострова Крым проводится тактическое учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в ходе реализации мероприятий боевой подготовки десантники совершили марш в район проведения учения, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника.

При осуществлении дальнейших действий на полигоне, военнослужащие ВДВ отработают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов.

Для взятия под контроль наиболее важных объектов десантники планируют применить тактический десант, который на заключительном этапе учения проведет ряд засад на путях отхода условных групп противника.

Практические действия подразделений десанта будет поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация Южного военного округа.

На тактическое учение привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц колесной и специальной техники.

Батальонное тактическое учение носит плановый характер и завершится 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.