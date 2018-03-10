Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
пожар в онкодиспансере
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Премьера в театре кукол
Реплика Донецкого: Тема сисек
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 10.03.2018 14:1016 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 13.03.2018 16:420 Рабочую группу по мониторингу социальных выплат предложила создать в Псковской области Елена Полонская 13.03.2018 16:411 В Псковской областной библиотеке появился новый сканер, компьютерное оборудование и каталожные шкафы 13.03.2018 16:270 Несколько иностранцев пытались без российских виз въехать в Псковскую область с начала недели  13.03.2018 16:246 ВДВ проводят тактические учения на полуострове Крым с применением легкой колесной техники и спецвооружения 13.03.2018 16:200 102 уголовных дела возбуждено в Великих Луках в феврале
Самое популярное 11.03.2018 11:4127 Интерактив: Ждем трагедии? 10.03.2018 14:1016 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 10.03.2018 21:3164 Интерактив: Очередь на эстонской границе 12.03.2018 08:368 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва
 
Общество

Несколько иностранцев пытались без российских виз въехать в Псковскую область с начала недели 

13.03.2018 16:27|ПсковКомментариев: 0

На текущей неделе решением Невельского районного суда были привлечены к административной ответственности два гражданина Республики Туркменистан, задержанные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России за нарушение правил пересечения государственной границы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ночью, 12 марта, иностранцы пытались въехать в Российскую Федерацию из Республики Беларусь.

По их словам, они проживали и учились на территории сопредельного государства. У студентки 1997-го года рождения закончился срок действия белорусской визы, но страну она не покинула. За совершенное правонарушение ее привлекли к административной ответственности и закрыли въезд в Белоруссию сроком до 2020 года. Осознавая то, что в Беларусь ее больше не пустят, студентка вместе со своим сожителем приняли решение продолжить обучение на территории России.

Молодые люди приобрели билеты на международный поезд, но при проверке документов не смогли предъявить пограничникам необходимые документы, дающие право на въезд в Российскую Федерацию. У обоих отсутствовали российские визы.

По решению Невельского районного суда граждане Туркменистана привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Спустя сутки в населенном пункте Лобок Невельского района пограничники задержали гражданина Грузии, так же намеревавшегося пересечь государственную границу без российской визы.

В настоящее время иностранец задержан на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 95 человек
Лента новостей
Последние новости
13.03.2018, 16:510 Александр Котов: На выборах президента нужно как никогда проявить свою гражданскую позицию 13.03.2018, 16:420 Рабочую группу по мониторингу социальных выплат предложила создать в Псковской области Елена Полонская 13.03.2018, 16:411 В Псковской областной библиотеке появился новый сканер, компьютерное оборудование и каталожные шкафы 13.03.2018, 16:270 Несколько иностранцев пытались без российских виз въехать в Псковскую область с начала недели 
13.03.2018, 16:246 ВДВ проводят тактические учения на полуострове Крым с применением легкой колесной техники и спецвооружения 13.03.2018, 16:200 102 уголовных дела возбуждено в Великих Луках в феврале 13.03.2018, 16:190 Молодежная делегация Псковской области принимает участие во всероссийском форуме «Россия - страна возможностей» 13.03.2018, 16:140 Весенний месячник по благоустройству города Великие Луки пройдет со 2 апреля по 21 мая
13.03.2018, 16:130 Крайне важным считает проведение опроса по «мусорному вопросу» активист инициативной группы Порховского района  13.03.2018, 16:101 Руководителям Великих Лук вручены памятные медали «100 лет Вооруженным силам» 13.03.2018, 16:0712 Интерактив: Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества? 13.03.2018, 15:590 Широкий спектр акций при покупке автомобиля предлагает псковский автоцентр Renault «Авто-АС»
13.03.2018, 15:580 Семейная приемная партии «Единая Россия» начнет работать в Псковской области 13.03.2018, 15:390 101 семья Псковской области обратилась в органы соцзащиты за выплатами при рождении первого ребенка 13.03.2018, 15:3323 Валентин Курбатов: Я иду на выборы, потому что отсиживаться далее нельзя 13.03.2018, 15:2910 Александр Котов объяснил, почему Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию так много внимания уделил обороне
13.03.2018, 15:271 Круглый стол, посвященный инициативам президента РФ, направленным на улучшение демографической в стране, проходит в Пскове 13.03.2018, 15:1149 Михаил Ведерников: Приглашаю вас принять участие в главных выборах России. ВИДЕО 13.03.2018, 15:021 Полпред президента в СЗФО Александр Беглов: Северо-Западный федеральный округ - лидер по внедрению кластерной политики 13.03.2018, 14:5316 Театрально-концертная дирекция готовит подарок псковичам в День воссоединения Крыма с Россией
13.03.2018, 14:422 УИК начали прием специальных заявлений для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ 13.03.2018, 14:3525 Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Единая Россия», вероятно, будет выбран на региональном политсовете 13.03.2018, 14:290 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 13.03.2018, 14:235 «Мусорную» проблему нам придется решать самим, никто нам не поможет - Александр Котов
13.03.2018, 14:190 Участники программы государственного софинансирования пенсии имеют право на налоговый вычет, напоминает псковичам ПФР 13.03.2018, 14:186 Российские школы полностью перейдут на одну смену к 2025 году 13.03.2018, 14:0115 В начале июня депутаты назначат дату выборов губернатора Псковской области 13.03.2018, 14:007 Александр Котов: Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать
13.03.2018, 13:5714 Олег Мельниченко: От нашей активности зависит наша дальнейшая судьба 13.03.2018, 13:547 Порховский депутат: Власть учтет мнение порховичей по «мусорному вопросу», иначе зачем нужна такая власть? 13.03.2018, 13:527 Мужчин, укравших лосиные рога у 91-летней старушки, будут судить в Великих Луках 13.03.2018, 13:400 Обучающий семинар с председателями ТИКов по проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области
13.03.2018, 13:3515 У Александра Котова нет доверия к «пустым» лозунгам некоторых кандидатов в президенты РФ 13.03.2018, 13:302 ЗАО «ЗЭТО» и предприятия псковского электротехнического кластера принимают участие в промышленном форуме СЗФО «Локомотивы роста» 13.03.2018, 13:244 Неделя детской и юношеской книги стартует в Пскове 21 марта 13.03.2018, 13:182 Иван Цецерский заявил о необходимости федеральной поддержки муниципалитетов в вопросе исполнения предписаний контрольных органов
13.03.2018, 13:155 Участковая избирательная комиссия будет работать на выборах 18 марта в здании новой школы в Борисовичах 13.03.2018, 13:0513 В Пскове многодетный отец-эксгибиционист подозревается в совращении школьниц возле стен Кремля 13.03.2018, 13:026 Замглавы Великих Лук: Институт общественных советников - не бумажный проект, а живой 13.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым
13.03.2018, 12:539 Председатель ООО «ВСМС»: Видно, что Псков развивается и устремлен в будущее 13.03.2018, 12:492 В Пскове, Порхове и Новосокольниках установлены нетрезвые водители, повторно севшие за руль пьяными 13.03.2018, 12:461 Стали известны лучшие футболисты чемпионата Псковской области по футболу 13.03.2018, 12:410 В Великих Луках определены финалисты конкурса «Ученик года - 2018»
13.03.2018, 12:370 Акция «Безопасные каникулы» стартовала на объектах ОЖД 13.03.2018, 12:367 В Пскове проходит расширенное заседание Псковского регионального отделения ВСМС 13.03.2018, 12:324 Интерактив: Нововведения в Псковской городской поликлинике. Все для удобства пациентов? 13.03.2018, 12:131 Десять золотых медалей завоевали псковские спортсмены на турнире по боксу памяти Александра Матросова
13.03.2018, 12:120 Псковский Росреестр напоминает о работе «телефона доверия» 13.03.2018, 12:0433 Концерты, ярмарки и спортивные соревнования пройдут 18 марта в Псковской области 13.03.2018, 11:4429 В Пскове открыто движение автобуса №77 13.03.2018, 11:411 Глава одного из комитетов Госдумы предлагает законодательно оформить понятие «информационная война»
13.03.2018, 11:364 Магазинного вора задержали росгвардейцы в Пскове 13.03.2018, 11:2420 Производственно-логистическая база на Зональном шоссе в Пскове ушла с молотка 13.03.2018, 11:212 Александр Котов станет гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 13.03.2018, 11:1726 Приоритетной задачей власти должна стать борьба с бедностью, повышение зарплат и пенсий - опрос ПЛН
13.03.2018, 11:150 В Пскове уже более года разыскивается ушедшая из дома женщина 13.03.2018, 11:051 Пять медалей завоевали россиянки на Паралимпиаде в Пхенчхане 13 марта 13.03.2018, 10:493 Верховный суд объяснил, кто и при каких условиях может оспорить последнюю волю человека 13.03.2018, 10:380 В Великолукской епархии состоялся обучающий семинар по социальному служению
13.03.2018, 10:310 Новая ипотека: сберегаем квадратные метры 13.03.2018, 10:3022 Депутат Госдумы Александр Васильев вступил в мотоклуб «Позитивная механика» 13.03.2018, 10:260 В понедельник ДТП с пострадавшими в Псковской области не зарегистрировано 13.03.2018, 09:529 На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю
13.03.2018, 09:507 В Полистовском заповеднике енотовидные собаки подрались за нору. ВИДЕО 13.03.2018, 09:380 Зампрокурора Псковской области проведет прием граждан в Великих Луках 13.03.2018, 09:349 Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту 13.03.2018, 09:3361 Кто не ходит на выборы, тот не имеет права жаловаться - Олег Брячак
13.03.2018, 09:293 По требованию прокурора в Дедовичском районе создана Контрольно-счетная палата  13.03.2018, 09:211 Чтобы снять ограничения в отношении квартиры, пскович погасил кредит на сумму более 250 тысяч рублей 13.03.2018, 09:080 ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ 13.03.2018, 09:020 Отделение ПФР по Псковской области: Пенсионный фонд РФ делает взаимодействие граждан с банками более удобным
13.03.2018, 08:590 Артснаряд обезвредили на улице Крупской в Пскове 13.03.2018, 08:550 Мужчина погиб при пожаре в пустошкинской деревне Вербилово 13.03.2018, 08:453 Пскович взял «бронзу» на чемпионате мира по зимнему плаванию в Эстонии 13.03.2018, 08:280 В Великих Луках пройдут Громкие семейные чтения
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru