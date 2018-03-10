Общество

Несколько иностранцев пытались без российских виз въехать в Псковскую область с начала недели

На текущей неделе решением Невельского районного суда были привлечены к административной ответственности два гражданина Республики Туркменистан, задержанные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России за нарушение правил пересечения государственной границы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ночью, 12 марта, иностранцы пытались въехать в Российскую Федерацию из Республики Беларусь.

По их словам, они проживали и учились на территории сопредельного государства. У студентки 1997-го года рождения закончился срок действия белорусской визы, но страну она не покинула. За совершенное правонарушение ее привлекли к административной ответственности и закрыли въезд в Белоруссию сроком до 2020 года. Осознавая то, что в Беларусь ее больше не пустят, студентка вместе со своим сожителем приняли решение продолжить обучение на территории России.

Молодые люди приобрели билеты на международный поезд, но при проверке документов не смогли предъявить пограничникам необходимые документы, дающие право на въезд в Российскую Федерацию. У обоих отсутствовали российские визы.

По решению Невельского районного суда граждане Туркменистана привлечены к административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Спустя сутки в населенном пункте Лобок Невельского района пограничники задержали гражданина Грузии, так же намеревавшегося пересечь государственную границу без российской визы.

В настоящее время иностранец задержан на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с российским законодательством.