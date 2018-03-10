Общество

Рабочую группу по мониторингу социальных выплат предложила создать в Псковской области Елена Полонская

Региональную рабочую группу по мониторингу социальных выплат жителям Псковской области предложила создать заместитель главы города Пскова, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением она выступила на состоявшемся 13 марта круглом столе, на котором обсуждались недавние инициативы президента РФ по улучшению демографической ситуации в стране.

Напомнив, что по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в регионах должен производиться мониторинг выплат социальных пособий, Елена Полонская предложила такую рабочую группу создать в Псковской области и благодаря ее работе проверить, насколько эти выплаты эффективны.

Кроме того, замглавы Пскова высказала ряд предложений, касающихся выплаты материнского капитала. В частности, по ее мнению, эти средства должны идти не только на реконструкцию жилых домов, но и на подведение коммуникационных сетей. «Для многих наших семей расходы на эти цели неподъемны, и это было бы для них ощутимой поддержкой, особенно для малоимущих семей», - заключила Елена Полонская.