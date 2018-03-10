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Общество

Псковский облсовпроф: Заявление руководства ПАО ОГК-2 о планируемом сокращении работников Псковской ГРЭС сделано вопреки его обещаниям в 2017 году

13.03.2018 17:00|ПсковКомментариев: 6

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по поводу заявления руководства ПАО ОГК-2 о планируемом сокращении 30 работников Псковской ГРЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что информация о сокращении работников станции прозвучала в рамках рабочего совещания с генеральным директором ПАО ОГК-2 Станиславом Ананьевым, сообщение о котором было размещено 12 марта 2018 года на официальном сайте администрации Псковской области.

В обращении Псковского областного совета профсоюзов говорится: «Очень важно, что вопрос о сохранении филиала ПАО ОГК-2 «Псковская ГРЭС» находится на контроле администрации Псковской области и вас лично. Безусловно, важными являются и декларируемые руководством ОГК-2 намерения «принять все возможные меры, которые позволят станции работать и после 2021 года». Однако, Псковский облсовпроф считает необходимым обратить внимание на то, что 13 октября 2017 года в письме № 01-901/1735 в адрес председателя общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Валерия Вахрушкина генеральный директор ПАО ОГК-2 Станислав Ананьев указал, что до 1 января 2019 года на Псковской и Красноярской ГРЭС высвобождение работников не планируется. «Таким образом, обещания господина Ананьева, данные в письме на имя Валерия Вахрушкина в октябре 2017 года, в начале 2018 года уже ничего не значат», - подчеркивает Ульяна Михайлова.

В связи с этим СОП Псковский облсовпроф официально заявляет, что действия руководства ПАО ОГК-2в отношении филиала ПАО ОГК-2 «Псковская ГРЭС» носят деструктивный характер, создающий в Дедовичском районе Псковской области постоянную напряженность в связи с отсутствием у работников станции и членов их семей уверенности в стабильной работе. «Обращаем ваше внимание, что речь идет об уникальных специалистах, работниках стратегического энергообъекта, которым найти подобную работу на территории Псковской области не представляется возможным. Тем самым создаются предпосылки к выезду высококлассных специалистов с семьями за пределы Псковской области, что в условиях складывающейся в регионе демографической ситуации только усугубляет положение», - подчеркивается в обращении.

«Кроме того, сделанные руководством ПАО ОГК-2 вопреки собственным октябрьским обещаниям заявления о планируемом сокращении работников Псковской ГРЭС за неделю до выборов Президента РФ можно расценить как политическую провокацию, направленную на создание в поселке Дедовичи социальной напряженности, и либо срыв явки активной части электората на выборы, либо протестного голосования части населения. СОП Псковский облсовпроф считает недопустимым подобного рода действия и заявления перед выборами Президента РФ», - говорится в заключение обращения.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Псковская ГРЭС
Источник: Псковская Лента Новостей
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