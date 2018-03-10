Общество

Выручка Почты России в 2017 году увеличилась на 8,1% до 178,1 млрд рублей

Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1% (13,3 млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса, сообщает пресс-служба Почты России. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% с 76 млрд руб. в 2016 году до 77,8 млрд руб. в 2017 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 21% с 40,6 до 48,9 млрд рублей, а выручка от финансового бизнеса на 4% с 46,5 до 48,3 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей Почты России в 2017 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено повышением эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 8,8% (с 43,2 тыс. руб. в 2016 году до 47,0 тыс. руб. в 2017 году), в том числе за счет увеличения объемов почтовых отправлений.

В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – 284 млн шт. 1, что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 10 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13%, составив около 3 млн штук.

Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 15,5% и составил 81 млн шт. (71 млн в 2016 году). В 2017 году доля Почты России на посылочном рынке (CEP)2 выросла на 5 процентных пунктов до 67%.

Фактическая чистая прибыль Почты России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн рублей. При этом фонд оплаты труда вырос на 5,1 млрд рублей в результате роста на 3,8% средней заработной платы работников в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 20,9 до 21,7 тыс. рублей. Расходы на персонал составляют 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия.

В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приема посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.

«На 2018 год мы ставим перед собой две основные цели: трансформация сети почтовых отделений в современный формат и развитие логистической инфраструктуры. Наше целевое видение – современные, функциональные отделения почтовой связи без очередей и с высоким качеством обслуживания. Одним из ключевых элементов развития логистической инфраструктуры станет создание сети логистических почтовых центров. Уже в текущем году мы планируем предложить принципиально новую по качеству услугу по технологии фулфилмент с использованием инфраструктуры Почты России. Основой данного предложения станут два современных логистических центра – во Внуково и в Казани», -отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В 2017 году Почта России обновила свой транспортный парк. Было приобретено 45 новых почтовых вагонов, а также закуплено 1600 новых автомобилей (обновлено 15% автотранспортного парка). Самолеты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. Рейсы выполняются по маршрутам: Шэньчжэнь - Новосибирск, Ханчжоу - Новосибирск, Харбин - Екатеринбург, Чанчунь – Москва.

Активно развивается логистическая инфраструктура Почты России. В частности, запущен логистический почтовый центр в аэропорту Казани. Он обслуживает почти 12 миллионов жителей. Детальная сортировка в центре осуществляется для 3500 почтовых отделений. Оборудование позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов.

Завершен проекта по оснащению логистического центра Внуково. Мощность обработки увеличена на 20% до 1,5 млн отправлений в сутки. В Логистическом почтовом центре Внуково заработала линия удаленного таможенного контроля. Внедрение данной технологии позволяет повысить скорость обработки отправлений, минимизировать влияние человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность пересылки. В цехе логистического центра Внуково дополнительно установлено 12 линий для контроля регистрируемых мелких пакетов и 4 линии для контроля регистрируемых посылок.

В автоматизированном сортировочном центре Санкт-Петербурга заработала новая линия Toshiba для обработки международных почтовых отправлений весом от 20 г до 2 кг преимущественно из Финляндии, стран Балтии и других стран мира, из которых совершаются рейсы в аэропорт Пулково. Сортировочная машина имеет расчётную мощность 220 тыс. почтовых отправлений в сутки. Она оборудована системой оптического распознавания, которая позволяет сортировать не только регистрируемые, но и простые мелкие макеты.

За два года работы Почта Банка окна для предоставлений банковских услуг были открыты в 12500 почтовых отделениях. Почта России получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 3,2 млрд рублей с НДС, что на 2,4 млрд рублей больше чем в 2016 году (0,8 млрд рублей с НДС).