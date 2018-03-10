Общество

Жителям села Ляды напомнили правила пожарной безопасности

13 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации Плюсского района на территории села Ляды Плюсского района в целях обеспечения пожарной безопасности проведен профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

В ходе профилактического мероприятия были посещены торговые точки Стругокрасненского райпо на территории Плюсского района и организация по заготовке древесины. На информационных стендах обновлена наглядная агитация профилактического характера в области пожарной безопасности, проведены профилактические беседы с работниками на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности.