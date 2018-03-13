Общество

Валерий Павлов: Не участвовать в выборах - это совсем не геройский поступок

«Каждый человек должен прийти на выборы и проголосовать, если считает себя гражданином этой страны», – заявил секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

По его словам, каждый гражданин сам решает, за кого отдать свой голос с учетом своих политических воззрений и жизненного опыта. Однако, те люди, которые не участвуют в выборах, совершают, по мнению Валерия Павлова, «совсем не геройский и даже не протестный поступок».

«Если не придешь голосовать сам - значит, придет и проголосует кто-то другой, и реально повлиять на выборы ты уже никак не сможешь», - считает секретарь Общественной палаты региона.