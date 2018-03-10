Общество

Псковские активисты «Крепкой семьи» предлагают предоставлять соцвыплаты за вычетом НДФЛ

Псковские активисты партийного проекта «Крепкая семья» предлагают рассмотреть возможность предоставления социальных выплат малообеспеченным семьям, исходя из их дохода уже за вычетом НДФЛ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», 13 марта участники круглого стола, посвященного мерам по улучшению демографической ситуации, заявили о намерении выйти с этой инициативой на федеральный уровень.

Региональный координатор партпроекта «Единой России», заместитель главы города Пскова Елена Полонская отметила, что такое решение позволит получить материальную помощь большему количеству нуждающихся в ней семей.

Кроме того, на круглом столе речь шла о необходимости усиления информирования жителей области о существующих соцвыплатах. Для этого собравшиеся предложили доработать памятки, содержащие сведения об инициативах главы государства по поддержке материнства и детства, и подумать о ее более широком распространении. Сегодня памятку можно найти в ЗАГСах, медучреждениях и учреждениях соцзащиты.

Начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий областного комитета соцзащиты населения Любовь Ахметова напомнила, что ранее по инициативе президента страны был принят закон об установлении ежемесячной выплаты на первого ребенка. Размер пособия в Псковской области составляет 10 тыс. 652 рубля. Средства получат семьи, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс. 967 рублей).

По предварительной информации, продолжила Ахметова, в 2018 году Псковской области на эти цели из федерального бюджета будет выделено 77 млн рублей, а потрачен на сегодня только 1 млн 700 тыс.

По данным на 1 марта, добавила она, в псковском регионе появились на свет 299 «первых детей», а за назначением выплаты в органы соцзащиты обратилась 101 семья.