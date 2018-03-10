Общество

165 тысяч жителей Пскова могут проголосовать на выборах президента 18 марта

Около 165 тысяч жителей Пскова могут проголосовать на выборах президента Российской Федерации в это воскресенье, 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии города Владимира Кротова, такое количество псковичей зарегистрировано в списках в избирательных комиссиях Пскова. Всего в воскресенье в областном центре будут открыты 93 избирательных участка.

При этом, по словам Владимира Кротова, более 4 тысяч человек проголосуют впервые: это лица, недавно достигшие совершеннолетия и получившие возможность выразить свою гражданскую позицию и отдать свои голоса на выборах президента страны.