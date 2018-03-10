Общество

Не поддаваться на провокации незнакомцев призывает псковичей полиция

ОМВД России по Псковскому району напоминает, каких правил следует придерживаться, чтобы не попасть на уловки нечистых на руку лиц. Соответствующая памятка размещена на сайте УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники используют много различных способов, чтобы ввести доверчивых граждан в заблуждение и завладеть их деньгами. Так, нередко пользователям приходится сталкиваться с СМС-рассылками или электронными письмами, содержащими сообщения о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов. После получения денежных средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление мнимого выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение.

Если вы все-таки решили попытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения. Помните, что упоминание вашего имени на Интернет-сайте еще не является подтверждением добропорядочности организаторов мероприятия и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания. Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет- магазинов и сайтов по продаже авиабилетов. Чем привлекают потенциальных жертв? Прежде всего - необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, как правило, путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс- оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов - обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня - дело несложное, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоплате - помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что знаете адрес, по которому сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и интернет-аукционах. Мошенники привлекают своих клиентов заниженными ценами, выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Что касается телефонного мошенничества, то оно возникло вскоре после массового распространения домашних телефонов. В настоящее время, когда личный номер мобильного телефона есть практически у любого члена семьи - от пятилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего пенсионера - случаи телефонного мошенничества тоже множатся с каждым годом и приобретают все новые формы. И поэтому будьте предельно осторожны и не поддавайтесь на провокации неизвестных!