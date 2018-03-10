Общество

Экономичный способ получения пресной воды из воздуха разработали в России

Российские ученые научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Плавающая в море установка может использовать энергию солнца или волн, пишут «Известия».

По словам руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова, верхняя часть установки представляет собой буй, который плавает на поверхности воды и нагревается на солнце.

Он снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха. Энергия солнца повышает температуру внутри буя. Теплый воздух отправляют в так называемый конденсатор на глубине 20–40 м, где из воздуха выделяется влага.

«С1 кв. м морской акватории в солнечный день можно получить до 1 л чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 м», - отметил специалист.

Миронов добавил, что в «конденсаторе» получается чистейшая питьевая. При этом система независима от внешних источников энергоснабжения.