Общество

Росстат: В феврале лекарства подорожали на 0,2%

В феврале 2018 г. индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года - 100,5%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Как сообщает «Фармацевтический вестник», индекс потребительских цен на медикаменты в феврале также составил 100,2%, а с начала года – 100,5%.

В феврале среди наблюдаемых видов медикаментов цены на левомеколь увеличились на 1,4%, индапамид, линекс, ренни, валокордин, настойку пустырника – на 0,7-0,8%. Вместе с тем сульфацетамид и валидол подешевели на 0,8% и 0,7% соответственно, лоперамид – на 0,3%.