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Общество

На здании Першинской средней школы установили мемориальную доску Герою соцтруда Марии Кривенышевой

14.03.2018 08:42|ПсковКомментариев: 2

13 марта  на здании Першинской средней школы Великолукского района торжественно установили мемориальную доску Герою социалистического труда Марии Кривенышевой. Вся ее трудовая биография была напрямую связана с Великолукской землей.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после прозвучавшего гимна Великолукского района ведущая рассказала краткую биографию легендарной землячки. В числе первых в 1966 году за достигнутые успехи в развитии животноводства в Великолукском районе мастер машинного доения коров Гаписовской молочной фермы Мария Кривенышева получила высшую награду - звание «Герой социалистического труда».

На митинге выступили глава Великолукского района Сергей Петров, инициатор этого события, глава Шелковской волости Любовь Богатырева и внучка Марии Кривенышевой, учитель Першинской школы Людмила Михайлова. Каждый из них отметил значимость этого события для района, а также призвал беречь память и чтить заслуги своих именитых земляков.

Право открыть доску предоставили руководству района и внучке Марии Ильиничны.  Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориалу.

Родилась Мария Кривенышева 2 июля 1916 года в деревне Черёмуха Великолукского района в крестьянской семье. С раннего детства помогала родителям в домашнем хозяйстве, а затем - и на общественной ферме. С 1931 года работала дояркой в родной деревне в колхозе «Смычка».

В годы Великой Отечественной войны с мужем и тремя детьми проживала в своей деревне на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. Скрываясь от преследования карателей в лесу, простудились и умерли двое ее детей. Фашисты зверски замучили за связь с партизанами брата Ивана. Муж Михаил, призванный в Красную Армию после освобождения района, братья Василий и Александр погибли на фронте.

После освобождения территории от немцев Мария Кривенышева вновь стала трудиться в колхозе, с мая 1945 по апрель 1969 года - дояркой колхоза «Смычка» Великолукского района тогда еще Великолукской области.

В мае 1963 года первой в хозяйстве начала осваивать технологию машинного доения коров, для чего в помещении фермы смонтировали доильную установку «ёлочка», а для дойки в поле - специальную машину.

Марии Кривенышева поручили руководить школой передового опыта.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства молока Марии Кривенышевой присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В этом же году Мария Кривенышева была избрана депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Ее пример и опыт позволили в короткий срок ввести в практику работы механическое доение коров на всех молочно-товарных фермах колхоза, где работали ученики Марии Кривенышевой. В 1969–1972 годах работала лаборантом в своем колхозе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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