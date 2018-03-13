Общество

На здании Першинской средней школы установили мемориальную доску Герою соцтруда Марии Кривенышевой

13 марта на здании Першинской средней школы Великолукского района торжественно установили мемориальную доску Герою социалистического труда Марии Кривенышевой. Вся ее трудовая биография была напрямую связана с Великолукской землей.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после прозвучавшего гимна Великолукского района ведущая рассказала краткую биографию легендарной землячки. В числе первых в 1966 году за достигнутые успехи в развитии животноводства в Великолукском районе мастер машинного доения коров Гаписовской молочной фермы Мария Кривенышева получила высшую награду - звание «Герой социалистического труда».

На митинге выступили глава Великолукского района Сергей Петров, инициатор этого события, глава Шелковской волости Любовь Богатырева и внучка Марии Кривенышевой, учитель Першинской школы Людмила Михайлова. Каждый из них отметил значимость этого события для района, а также призвал беречь память и чтить заслуги своих именитых земляков.

Право открыть доску предоставили руководству района и внучке Марии Ильиничны. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориалу.

Родилась Мария Кривенышева 2 июля 1916 года в деревне Черёмуха Великолукского района в крестьянской семье. С раннего детства помогала родителям в домашнем хозяйстве, а затем - и на общественной ферме. С 1931 года работала дояркой в родной деревне в колхозе «Смычка».

В годы Великой Отечественной войны с мужем и тремя детьми проживала в своей деревне на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. Скрываясь от преследования карателей в лесу, простудились и умерли двое ее детей. Фашисты зверски замучили за связь с партизанами брата Ивана. Муж Михаил, призванный в Красную Армию после освобождения района, братья Василий и Александр погибли на фронте.

После освобождения территории от немцев Мария Кривенышева вновь стала трудиться в колхозе, с мая 1945 по апрель 1969 года - дояркой колхоза «Смычка» Великолукского района тогда еще Великолукской области.

В мае 1963 года первой в хозяйстве начала осваивать технологию машинного доения коров, для чего в помещении фермы смонтировали доильную установку «ёлочка», а для дойки в поле - специальную машину.

Марии Кривенышева поручили руководить школой передового опыта.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства молока Марии Кривенышевой присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В этом же году Мария Кривенышева была избрана депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Ее пример и опыт позволили в короткий срок ввести в практику работы механическое доение коров на всех молочно-товарных фермах колхоза, где работали ученики Марии Кривенышевой. В 1969–1972 годах работала лаборантом в своем колхозе.