Общество

Партию турецких томатов задержали на границе в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали два грузовых автомобиля с партией турецких томатов при попытке их незаконного ввоза на территорию Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Стайки Невельского района пограничный наряд остановил два транспортных средства под управлением граждан Республики Беларусь 1986 и 1983 годов рождения. В ходе проверки выяснилось, что товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество перевозимого груза, отсутствуют.

В ходе первичного опроса водители признались, что осуществляют перевозку в общей сложности около 43 тонн томатов турецкого производства, которые являются продукцией, попадающей под российское продовольственное эмбарго, и запрещены к ввозу на территорию России. Груз предназначался для реализации на территории России.

На данный момент задержанная партия сельскохозяйственной продукции в соответствии с российским законодательством передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия соответствующего решения.