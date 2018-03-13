Общество

Житель Гдовского района осужден за дачу заведомо ложных показаний

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде).

В суде установлено, что 8 декабря 2016 года мужчина, допрошенный в судебном заседании в рамках рассмотрения Гдовским районным судом уголовного дела по обвинению его товарища в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, дал заведомо ложные показания об обстоятельствах исследуемых событий, которые были опровергнуты совокупностью других доказательств, представленных государственным обвинителем.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Гдовского районного суда в отношении осужденного признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.