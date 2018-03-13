Общество

После вмешательства прокуратуры псковский студент-сирота зачислен на полное гособеспечение в колледж

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение закона студент ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», имеющий статус лица, оставшегося без попечения родителей, не зачислен на полное государственное обеспечение в колледж, чем нарушено его право на получение мер социальной поддержки в период обучения.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, сирота переведен на полное государственное обеспечение до завершения курса обучения.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.