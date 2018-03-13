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Александр Стройло: Я пойду на выборы и считаю, что они кончатся чем-то хорошим

14.03.2018 17:28|ПсковКомментариев: 21

Заслуженный художник России, главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло пойдет 18 марта на выборы президента страны и считает, что они «кончатся чем-то хорошим». Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Раньше я на выборы особо не ходил, а в этот раз особо пойду. Что касается других, у нас же свобода: хотят - ходят, хотят - не ходят. Это их проблемы - возрастные или идеологические. Может, они видят что-то такое, почему не надо на выборы ходить, но потом же они будут говорить «а-яй, не того выбрали». А вот сходили бы и выбрали того, кого надо. Но мы ж всегда любим находить виновных, винить не себя, а кого-то другого в своем плачевном положении», - отметил Александр Стройло.

«Те, кто не ходит выборы, объясняют это тем, что якобы знают, чем они кончатся. Я для себя решил, что пойду на выборы, и считаю, что они кончатся чем-то хорошим, и мы выберем президента, который нас будет устраивать», - добавил художник.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 21Версия для печати
 

 
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