Общество

Александр Стройло: Я пойду на выборы и считаю, что они кончатся чем-то хорошим

Заслуженный художник России, главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло пойдет 18 марта на выборы президента страны и считает, что они «кончатся чем-то хорошим». Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Раньше я на выборы особо не ходил, а в этот раз особо пойду. Что касается других, у нас же свобода: хотят - ходят, хотят - не ходят. Это их проблемы - возрастные или идеологические. Может, они видят что-то такое, почему не надо на выборы ходить, но потом же они будут говорить «а-яй, не того выбрали». А вот сходили бы и выбрали того, кого надо. Но мы ж всегда любим находить виновных, винить не себя, а кого-то другого в своем плачевном положении», - отметил Александр Стройло.

«Те, кто не ходит выборы, объясняют это тем, что якобы знают, чем они кончатся. Я для себя решил, что пойду на выборы, и считаю, что они кончатся чем-то хорошим, и мы выберем президента, который нас будет устраивать», - добавил художник.