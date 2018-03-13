Общество

Вскрытие реки Ловать ото льда ожидается с 23 марта до 1 апреля

В период с 23 марта по 1 апреля ожидается вскрытие реки Ловать ото льда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе общегородского совещания сообщил председатель комитета по вопросам ГО И ЧС администрации города Великие Луки Николай Шмоткин. На сегодняшний день толщина льда на реке составляет от 20 до 30 см.



В этом году уровень воды значительно выше, чем в 2017. В связи с приближением паводкового периода городские службы экстренного реагирования находятся в полной готовности.