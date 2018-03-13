Общество

14 марта псковский краевед Михаил Медников отмечает 85-летний юбилей

14 марта псковский краевед Михаил Медников отмечает 85-летний юбилей.

Псковская областная универсальная научная библиотека много лет сотрудничает с Михаилом Михайловичем. Он выступал перед читателями библиотеки с лекциями, экскурсиями и презентациями книг, руководил Клубом псковских краеведов.

Сотрудники библиотеки поздравляют юбиляра, желают здоровья, благополучия и долгих лет активной жизни.

Большая трудовая жизнь инженера – металлурга, военное детство, активная работа по историческим исследованиям сформировали уникальный опыт. В одном из интервью Михаил Михайлович сказал, что настоящий краевед непременно должен передать свои знания: необходимо перерабатывать, публиковать материалы, обнаруженные в архиве, старой периодике. Это благородное стремление передать знание людям, является отличительной чертой краеведа, эрудита, просветителя – Михаила Медникова.

В июле 1997 года, в день города Пскова он передал в дар музею-заповеднику сто томов уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков. Позднее в Псковский музей Медников передал еще одну коллекцию - книги, изданные в блокадном Ленинграде.

Кроме большого количества публичных выступлений и публикаций, Михаил Медников являлся автором телевизионных передач «Псковские тайны» и радио - передач «Прогулки по Пскову». В конце 1999 года возглавил Псковский клуб краеведов.

За многолетний добросовестный труд Михаил Медников награжден 13 медалями и среди них есть медаль «За заслуги перед Псковом».

Электронная библиотека «Псковиана» формирует единую коллекцию «Из трудов краеведа Михаила Медникова», куда он передал материалы, опубликованные в разные годы в различных периодических изданиях.

Коллекция «Из трудов краеведа Михаила Медникова http://pskoviana.ru/elektronnaya-biblioteka/kollektsii/iz-trudov-pskovskogo-kraeveda-m-m-mednikova.

Виртуальная выставка Государственного архива Псковской области, подготовленная в 2013 году к 80-летию М.Медникова http://archive.pskov.ru/node/1695.