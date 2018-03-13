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Продолжается сбор средств на операцию 6-летней великолучанке Лилиане Пирожковой

14.03.2018 11:16|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках активно продолжается сбор средств на восстановление слуха Лилианы Пирожковой. Напомним, 6-летняя великолучанка почти не слышит. У нее редкая врожденная аномалия развития - полностью отсутствует наружное ухо. Малышка слышит звуки окружающего мира через кость. Сегодня Лилиана носит слуховые аппараты костной проводимости, которые ей частично компенсируют слух, но с возрастом кость будет уплотняться, а слух ухудшаться.

В США есть клиника, где Лилиане могут оперативно восстановить слух и ушные раковины. Операция запланирована на август 2018 года. К этому времени семье девочки необходимо собрать 5 млн рублей. На данный момент, благодаря помощи неравнодушных, маме Лилианы удалось накопить 3 342 308 рублей. Остальную сумму необходимо собрать до начала лета.

Операция поможет Лилиане Пирожковой ходить в обычную школу, заниматься с детьми в больших коллективах. Сейчас ребенок сложно воспринимает звуки в группе, где много детей. Несмотря на все сложности, девочка ходит в детский сад, занимается с логопедом, посещает общественные мероприятия и мечтает стать полицейским.

«К сожалению, стоимость этих операций просто огромна - 85 000 долларов (5 100 000 рублей) стоит одна операция, то есть на две операции необходимо 170 000 долларов (10 200 000 рублей). Я прошу у вас помощи в сборе средств на одну операцию. Я понимаю, что сумма в 5 100 000 рублей выглядет космической, но я точно знаю, что эту сумму возможно собрать, если будет много неравнодушных людей. Мы с дочкой будем рады любой помощи», обращается ко всем жителям Псковской области мамы девочки Елена Калинина.

Реквизиты для помощи:
Карта сбербанк 4276 5100 1167 6605
Калинина Елена Юрьевна
Яндекс деньги 410013900492117

Группа помощи: https://vk.com/liliana_help

Теги: #Лилиана Пирожкова #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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