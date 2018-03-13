Рабочую группу по решению проблем псковских садоводов возглавит врио губернатора Михаил Ведерников

Для решения актуальных проблем садоводческих товариществ Псковской области будет создана рабочая группа, которую лично возглавит временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Такое решение было принято на его первой встрече с представителями садоводческих объединений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
Открывая встречу, Михаил Ведерников выразил надежду на конструктивный диалог, который поможет совместно определить возможные пути решения острых вопросов. «Я знаю, что представители садовых объединений Псковской области - активные граждане, и мы заинтересованы в выстраивании с вами партнерских отношений», - обратился врио губернатора к представителям объединений садоводов Анатолию Бибаеву, Анне Войченко и Ирине Зайцевой.
Михаил Ведерников также сообщил, что администрация области приняла решение поддержать садоводства финансово: в областном бюджете на 2018 год запланировано 2,5 млн рублей на возмещение части затрат на благоустройство территорий садоводческих некоммерческих объединений и вывоз твердых бытовых отходов. «Я гарантирую, что эти деньги из бюджета будут выделены», - подчеркнул врио губернатора и поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николаю Романову подготовить соответствующий проект постановления администрации области. Отдельно Михаил Ведерников отметил, что разработка документа должна вестись с учетом мнения садоводов.
В свою очередь председатель правления Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное садоводческим объединениям внимание и поддержку.
В ходе встречи участники обсудили вопрос кадастровой стоимости садовых участков. Представители садоводческих объединений сообщили врио главы региона о своем намерении просить местные власти о продлении налоговых каникул. По их мнению, «передышка» позволит садоводческим товариществам провести межевание и уменьшить площади земель общего пользования, что в свою очередь повлечет снижение налогового бремени на садоводов. «Мы тоже заинтересованы в том, чтобы земельный налог был приемлемым, адекватным и подъемным для садоводов, и чтобы люди исправно платили налоги в бюджет», - сказал Михаил Ведерников и предложил проработать этот и другие вопросы в рамках рабочей группы.
Персональный состав рабочей группы будет определен до конца этой недели. Помимо представителей органов власти в ее состав войдут садоводы, общественники и эксперты.