Общество

Валерий Кондратьев: В 2017 году суды Псковской области работали достаточно напряженно

В 2017 году суды Псковской области работали достаточно напряженно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 14 марта сообщил председатель Псковского областного суд Валерий Кондратьев.

Он отметил, что в прошедшем году было рассмотрено около 125 тысяч дел и материалов. Все они в основном рассмотрены в установленные законом сроки и с надлежащим качеством.

Количество гражданских и административных дел возросло почти на 15%. В структуре таких дел и материалов значительную долю занимают иски о взыскании задолженности за квартплату и коммунальные услуги, в 2017 году рассмотрено порядка 19 тысяч таких дел.

Отмечается большое количество дел, связанных с трудовыми правоотношениями. На 30% выросло количество дел по искам о взыскании заработной платы. Так, в 2017 году их было 2274, в 2016 году - 1549, в 2015 - 1055.

Что касается уголовного судопроизводства, то, по словам Валерия Кондратьева, в прошлом году на территории региона произошло 8 240 преступлений, что на 12% меньше, чем в 2016 году. Снижение количества уголовных преступлений он связывает с тем, что в 2016 году ряд ранее уголовно наказуемых деяний были декриминализированы. В частности, побои и уклонение от уплата алиментов перешли в разряд административных правонарушений. В 2017 году 260 жителей региона были привлечены к административной ответственности за побои и более 400 человек - за уклонение от уплаты алиментов.