Общество

С 2011 года в Псковской области в 6 раз увеличилось количество дел о невозврате кредитов

В судах Псковской области возрастает количество исков о взыскании сумм по договорам займа и кредитных договорам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 14 марта сообщил председатель Псковского областного суд Валерий Кондратьев.

По его словам, в 2017 году рассмотрено более 17 тысяч таких дел, что на 3 тысячи дел больше, чем в 2016 году.

«С 2011 года количество таких дел увеличилось в 6 раз. Это серьезная проблема, когда граждане берут деньги в кредитных организациях и не возвращают их. Кредитные организации обращаются в суд в целях взыскать эти средства. В основном суды удовлетворяют эти заявления», - рассказал Валерий Кондратьев.