Общество

Пять человек привлечены к ответственности в Пскове и Великих Луках за нарушение сроков перерегистрации оружия

В Пскове и в Великих Луках проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений законодательства в сфере оборота гражданского оружия.

Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области проверено 68 владельцев гражданского оружия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за нарушение сроков перерегистрации оружия пять человек привлечено к административной ответственности.

Изъято 5 единиц огнестрельного оружия.

В ходе проверок, сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.