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15 марта - последний день сдачи отчета СЗВ-М, напоминают псковским работодателям

14.03.2018 12:12|ПсковКомментариев: 0

Не позднее 15 марта работодателям Псковской области необходимо представить в Пенсионный фонд России сведения о своих работниках по форме СЗВ-М. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.

Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

В отчете страхователи предоставляют в следующую информацию о каждом работающем у него застрахованном лице:
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- Фамилию, имя, отчество;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т. е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю ее социальную значимость и важность.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

Теги: #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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