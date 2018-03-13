Общество

Прокуратуре Печорского района в 2017 году удалось предотвратить 381 случай искажения данных статистики о преступлениях и преступниках

Прокуратурой Печорского района на системной основе принимаются меры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики на территории района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, так, в 2017 году по итогам проведенных в правоохранительных органах проверок выявлено 381 нарушение при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях. В целях устранения нарушений закона внесено 11 актов реагирования.

Таким образом, прокуратуре района удалось предотвратить 381 случай искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлении в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершившими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного ущерба.

В результате принятых прокуратурой Печорского района мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Печорскому району за 2017 год.