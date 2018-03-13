Общество

Списки присяжных заседателей в районах Псковской области подготовят к 1 мая

Списки присяжных заседателей в районах Псковской области подготовят к 1 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 14 марта сообщил председатель Псковского областного суд Валерий Кондратьев. Он напомнил, что с 1 июля во всех районных судах должна быть предусмотрена возможность рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

В рамках подготовки к исполнению нового закона в Псковском областном суде, который имеет опыт проведения таких заседаний с 2003 года, были проведены 2 семинарских занятия для судей и работников аппарата. Кроме того, сейчас идет работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели, эта работа в администрациях муниципалитетов должна завершиться к 1 мая.

Валерий Кондратьев также добавил, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится проекта федерального закона «Об упразднении некоторых районных судов Псковской области». Документ был одобрен Псковским областным Собранием в октябре 2017 года. Председатель областного суда надеется, что законопроект будет принят и вступит в законную силу в течение года.

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Он добавил, что до того, как Куньинский, Новоржевский, Локнянский, Бежаницкий, Плюсский и Палкинский районные суды будут упразднены, там будут созданы необходимые для работы с участием присяжных заседателей условия.