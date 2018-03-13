Общество

МФЦ в городе Острове переехал в новое здание

Многофункциональный центр (МФЦ), осуществляющий свою деятельность в г. Острове (Псковская область), сменил адрес и теперь находится в здании Сбербанка по ул. 111 Стрелковой дивизии, 14.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ранее МФЦ находился в административном здании завода «Вектор» по ул. Карла Маркса.

Отметим, что в настоящее время Многофункциональный центр в г. Острове предоставляет более семидесяти видов услуг: Росреестра, Пенсионного фонда, комитета по природопользованию и других ведомств.

С начала текущего года сотрудники МФЦ обслужили около одной тысячи человек.