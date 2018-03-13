Общество

Президент Владимир Путин узнал об истории с захоронением погибших псковских десантников не из докладов подчиненных, а из эфира радиостанции «Эхо Москвы»

Президент Владимир Путин узнал об истории с захоронением погибших псковских десантников не из докладов подчиненных, а из эфира радиостанции «Эхо Москвы». Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, которое вышло 13 марта.

Рассуждая о причинах, которые не позволяют президенту Владимиру Путину закрыть радиостанцию, Алексей Венедиктов сказал: «Я точно знаю, что определённые новости он узнает от нас. Не значит, что он нас слушает, хотя я знаю, иногда слушает. Приносят, читает. Мы являемся … альтернативным источником информации, где он говорит иногда, как мне говорят: «Слушайте, а вы вот это знаете? А чего "Эхо" об этом говорит, а вы не знаете? Они врут? Они не врут, почему вы мне это не доложили?». Мы - маленький крошечный элемент информационный картины мира. Маленький элемент, крошечный, но он его вытягивает».

«История с псковскими десятниками про это. Которые погибли на Украине и чьи могилы стали срывать. Он узнал об этом из "Эха". Больше могилы людей, которые погибли, не срывают. Для семей это важно», - сказал Алексей Венедиктов.