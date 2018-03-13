Общество

Комитет Псковской области по имущественным отношениям отсудил более 400 тысяч рублей у «Автомобилиста»

Арбитражный суд Псковской области постановил взыскать с потребительского жилищно-строительного кооператива «Автомобилист» суммарно более 400 тысяч рублей в пользу областного комитета по имущественным отношениям.

Из материалов дела следует, что в 2013 году между истцом и ответчиком был заключен договор на аренду семи земельных участков. Однако, в период с 1 января 2013 года по 24 июня 2015 года кооператив не осуществлял оплаты по договору.

Кроме того, к 30 июня 2017 года накопились пени по неоплаченным договорам, которые вошли в общую сумму долга.