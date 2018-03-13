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Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы приняли эстафету акции «Вместе идем нам выборы»

Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы Псковской области приняли эстафету областной акции «Вместе идем на выборы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, акция стартовала в Стругах Красных и пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Она организована избирательной комиссией Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которая объявлена в регионе с 18 февраля по 18 марта 2018 года. В ней активное участие принимают молодые и будущие избиратели и самые уважаемые и почетные жители области.

Обращаясь к школьникам, председатель ТИК Красногородского района Елена Иванова сказала, что выборы президента РФ - самые главные и политически значимые выборы нашего государства.

«И хотя на этих выборах некоторые из вас еще не смогут проголосовать, но пройдет совсем немного времени, и вы станете активными избирателями. От того, насколько вы будете компетентными в вопросах избирательного процесса, будет зависеть не только ваше будущее, но и будущее нашего государства. Акция «Вместе идем на выборы» поможет сделать вам свой осознанный гражданский выбор», - добавила она.

Во время акции проходят конкурсы, викторины, КВН, концерты, встречи с интересными людьми, флешмобы. Так, в Порховском районе молодежь вышла кататься на лыжах и в завершении построились в форме символической галочки «За».

Напомним, что в качестве переходящего символа участия в акции заполняется и передается стилизованный бюллетень «Вместе идем на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области. Заполняя его, участники подтверждают свое участие в выборах Президента 18 марта 2018 года. Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью.

Акции «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта 2018 года перед выборами президента РФ.

В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы» продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области- молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

Напомним, что участник конкурса должен 18 марта 2018 года прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных Положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20.00 19 марта 2018 года.

Победителей ждут ценные призы, за которые стоит побороться. В номинации «Лучшее фото»: 1 место - ноутбук, 2 место - планшет, 3 место - планшет. В номинации «Самое креативное фото»: 1 место - портативное зарядное устройство, в номинации «Лучшее фото со звездой»: 1 место - портативное зарядное устройство. Подробная информация о конкурсе на сайте избиркома здесь http://www.pskov.izbirkom.ru/razdel-dlya-molodezhi/konkursy/selfi-konkurs/index.php.