Общество

Более 500 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита в этом году

Более 500 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита с начала 2018 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За период с 1 января по 13 марта в Псковской области обращений в лечебно-профилактические учреждения области с укусами клещей не было. За анализируемый период привит против клещевого вирусного энцефалита 521 человек, в том числе 8 детей.

Всего на 2018 год в регионе запланировано привить 2516 человек (1055 из профессиональных групп), в том числе 640 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.