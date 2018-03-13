Общество

Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин

По информации управления образования администрации Пскова на сегодняшний день, 14 марта, в школах города закрыты на карантин шесть классов в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Завтра учебу возобновит четвёртый класс в лицее № 4, а на вынужденные каникулы отправится шестой класс в Гуманитарном лицее. Продолжается карантин у первоклассников в Псковском педагогическом комплексе и Погранично-таможенно-правовом лицее (по одному классу в каждом учебном заведении), у одного пятого класса в школе № 9 и у одного 11-го класса в школе № 13.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.