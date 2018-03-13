Общество

Псковский Красный Крест завершает прием детских плакатов «Я живу в стране Здоровья!»

20 марта заканчивается прием творческих работ детского плаката «Я живу в стране Здоровья!», который проводится в рамках «Марафона здоровья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, в конкурсе уже приняли участие почти сто юных дарований из разных районов области, представив на суд жюри творческие работы. Плакаты отражают представления детей о том, что такое здоровье. Конкурсная комиссия отметила, что рисунки участников отличаются оригинальностью, ярким исполнением и присущей только детям искренностью.

Напомним, что призовой фонд конкурса составляет 10 тысяч рублей, все авторы работ получат дипломы участников, а победители награждаются дипломами победителей и ценными подарками. Подробную информацию вы можете получить в Псковском Региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по адресу г. Псков, ул. Советская, 85 или по телефону: 8(8112)72-09-11.

Отметим, что конкурс проводится в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно!». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.