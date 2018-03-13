Общество

Пинцет для бровей X века обнаружили псковские археологи

Удивительной находкой поделился Археологический центр Псковской области на своей странице в Инстаграме. На Мстиславском раскопе специалисты обнаружили пинцет «не моложе X века».

«Хорошо сохранился, даже пружинит. А для чего - сложно сказать, возможно, для косметических целей. Для бровей», - отмечается в подписи к фотографии.

Добавим, на Мстиславском раскопе обнаружены к настоящему времени несколько десятков свинцовых пломб, происхождение которых, по данным археологов, может быть из разных городов средневековой Европы. Данными пломбами скреплялись мешки с шерстью или сукном, что гарантировало качество продукции.