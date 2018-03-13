Общество

День выборов будет в Псковской области сухим и солнечным

Морозы вернутся в Псковскую область в ближайшие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В день выборов, 18 марта, в Псковской области должна быть относительно солнечная погода, сухая и морозная. Но главное, чтобы в душе был праздник», - сказала она.

Синоптики ожидают возврат холодов 15, 16, 17 и в ночь на 18 марта. «Ночные температуры в отдельных районах будут достигать -17 градусов, основной фон -10...-15 градусов. Дневные температуры в ближайшие два-три дня также отрицательные. В воскресенье днем уже должно быть солнце и относительно тепло - около 0 и чуть выше», - отметила собеседница издания.

В ближайшие три дня ветер будет северным и северо-восточным, а затем повернет на запад и юго-запад. «Но это все еще не та погода, которая может называться весной», - заключила Тала Нещадимова.