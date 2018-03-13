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Режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Квинихидзе скончался в Петербурге

Режиссер Леонид Квинихидзе скончался в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм» в среду.

«Леонид Александрович скончался вчера в Покровской больнице на 81-м году жизни. Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

Наибольшую известность Л.Квинихидзе принесли его музыкальные фильмы: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня», «Шляпа» и «Мэри Поппинс, до свидания».