Общество

Новые факты из жизни средневекового Пскова стали известны в результате раскопок на улице Свердлова

Во время археологических раскопок на улице Свердлова псковские исследователи выявили факты, которые опровергают одну из ранее устоявшихся теорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, согласно этому мнению, основанному на данных из псковских летописей, участок городской территории, который в настоящий момент располагается под современной улицей, не был застроен вплоть до окончания возведения стены Окольного города в 1465 году, а использовался для выпаса скота и устройства огородов.

«Во время раскопок так называемым траншейным способом было доподлинно установлено, что в середине 15 века эти места на городской окраине были достаточно обжитыми, - рассказала директор ГБУК «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова. - В процессе работ были обнаружены как постройки, предназначенные для жилья, так и сооружения, в которых располагались мастерские. Именно характер строений дает нам право утверждать, что здесь жили, и жили задолго до постройки крепостной стены Окольного города, ремесленники».

Всего на семи раскопах, площадь которых составила почти 1000 квадратных метров, было найдено около 600 уникальных археологических артефактов. Среди них серебряные монеты, нательные кресты и перстни, кожаная обувь и хозяйственные изделия из бересты. Был обнаружен и достаточно большой фрагмент городской деревянной мостовой.

Как рассказали в Археологическом центре Псковской области, была раскопана и настоящая литейная мастерская с каменными формами для отливки бусин, поясных накладок и печатей. На камне хорошо видны следы воздействия высокой температуры, что говорит о многократном использовании литейной формы.

Все находки датируются 15-17 веками. В настоящее время псковские исследователи проводят окончательный анализ и классификацию найденных предметов. Наиболее интересные из них составят основу выставки, которая откроется в Археологическом центре в апреле.

Археологические раскопки на улице Свердлова и прилегающих переулках будут продолжены, как только позволят погодные условия.

Напомним, археологические исследования проходят в рамках реконструкции улицы Свердлова, которая осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» и является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова было выделено 236 млн. рублей, в 2018 году - 265 млн. рублей.