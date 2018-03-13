Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Renault: широкий спектр акций в марте
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Премьера в театре кукол
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
новый автобус №77
Реплика Донецкого: Тема сисек
ещё Общество 13.03.2018 12:0454 Концерты, ярмарки и спортивные соревнования пройдут 18 марта в Псковской области 14.03.2018 17:471 Новые факты из жизни средневекового Пскова стали известны в результате раскопок на улице Свердлова 14.03.2018 17:360 Ульяна Михайлова встретилась с профактивом бюджетной сферы Порховского района 14.03.2018 17:2821 Александр Стройло: Я пойду на выборы и считаю, что они кончатся чем-то хорошим 14.03.2018 17:190 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов на службу в ОМОНе 14.03.2018 16:542 Режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Квинихидзе скончался в Петербурге
Самое популярное 12.03.2018 08:3612 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 11.03.2018 11:4127 Интерактив: Ждем трагедии? 13.03.2018 11:4447 В Пскове открыто движение автобуса №77 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва 12.03.2018 10:0521 Массовая драка произошла в Великих Луках
 
Общество

Новые факты из жизни средневекового Пскова стали известны в результате раскопок на улице Свердлова

14.03.2018 17:47|ПсковКомментариев: 1

Во время археологических раскопок на улице Свердлова псковские исследователи выявили факты, которые опровергают одну из ранее устоявшихся теорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, согласно этому мнению, основанному на данных из псковских летописей, участок городской территории, который в настоящий момент располагается под современной улицей, не был застроен вплоть до окончания возведения стены Окольного города в 1465 году, а использовался для выпаса скота и устройства огородов.

«Во время раскопок так называемым траншейным способом было доподлинно установлено, что в середине 15 века эти места на городской окраине были достаточно обжитыми, - рассказала директор ГБУК «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова. - В процессе работ были обнаружены как постройки, предназначенные для жилья, так и сооружения, в которых располагались мастерские. Именно характер строений дает нам право утверждать, что здесь жили, и жили задолго до постройки крепостной стены Окольного города, ремесленники».

Всего на семи раскопах, площадь которых составила почти 1000 квадратных метров, было найдено около 600 уникальных археологических артефактов. Среди них серебряные монеты, нательные кресты и перстни, кожаная обувь и хозяйственные изделия из бересты. Был обнаружен и достаточно большой фрагмент городской деревянной мостовой.

Как рассказали в Археологическом центре Псковской области, была раскопана и настоящая литейная мастерская с каменными формами для отливки бусин, поясных накладок и печатей. На камне хорошо видны следы воздействия высокой температуры, что говорит о многократном использовании литейной формы.

Все находки датируются 15-17 веками. В настоящее время псковские исследователи проводят окончательный анализ и классификацию найденных предметов. Наиболее интересные из них составят основу выставки, которая откроется в Археологическом центре в апреле.

Археологические раскопки на улице Свердлова и прилегающих переулках будут продолжены, как только позволят погодные условия.

Напомним, археологические исследования проходят в рамках реконструкции улицы Свердлова, которая осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» и является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова было выделено 236 млн. рублей, в 2018 году - 265 млн. рублей.

Теги: #псков #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 258 человек
Лента новостей
Последние новости
14.03.2018, 17:550 Познакомиться с богатой музыкальной культурой Чехии приглашает псковичей Псковская областная филармония 14.03.2018, 17:471 Новые факты из жизни средневекового Пскова стали известны в результате раскопок на улице Свердлова 14.03.2018, 17:360 Ульяна Михайлова встретилась с профактивом бюджетной сферы Порховского района 14.03.2018, 17:2821 Александр Стройло: Я пойду на выборы и считаю, что они кончатся чем-то хорошим
14.03.2018, 17:190 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов на службу в ОМОНе 14.03.2018, 17:114 Поэт Амарсана Улзытуев «поупражняется в прекрасном» с псковскими студентами 14.03.2018, 16:581 Поезд мгновенно остановить нельзя, напоминают псковичам в РЖД 14.03.2018, 16:542 Режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Квинихидзе скончался в Петербурге
14.03.2018, 16:510 В Пскове прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника УИС 14.03.2018, 16:420 Терапевты из Псковской области впервые пройдут обучение в симуляционном центре опорного вуза России 14.03.2018, 16:3929 На Ангелу Меркель произошло нападение 14.03.2018, 16:345 День выборов будет в Псковской области сухим и солнечным
14.03.2018, 16:301 Водителя маршрутки «Ляды-Луга» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 14.03.2018, 16:1915 Ольгинская гимназия распахнет свои двери в Пскове 1 сентября 14.03.2018, 16:047 Пинцет для бровей X века обнаружили псковские археологи 14.03.2018, 15:540 Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в феврале выросли на 33%
14.03.2018, 15:510 Псковский Красный Крест завершает прием детских плакатов «Я живу в стране Здоровья!» 14.03.2018, 15:3310 Полотна художников, посвященные воссоединению Крыма с Россией, представлены в художественном салоне Великих Лук 14.03.2018, 15:296 Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой 14.03.2018, 15:220 «Студента года» выберут в Великих Луках 4 апреля
14.03.2018, 15:2016 Два опасных участка на улице Поземского в Пскове закрыты деревянными ограждениями. ФОТО 14.03.2018, 15:120 Екатерина Огинская приняла участие в чемпионате Испании по пара-бадминтону 14.03.2018, 15:043 18 марта островичей приглашают на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией 14.03.2018, 15:020 Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин
14.03.2018, 14:520 Псковского краеведа Михаила Медникова будут чествовать в Историко-краеведческой библиотеке 15 марта 14.03.2018, 14:4919 Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России 14.03.2018, 14:4517 Антон Минаков: Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы 14.03.2018, 14:430 Более 500 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита в этом году
14.03.2018, 14:410 О творчестве Максима Горького расскажут псковичам в областной библиотеке 14.03.2018, 14:312 Pskov_is - ТВ ПсковГУ представляет новую рубрику 14.03.2018, 14:264 Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы приняли эстафету акции «Вместе идем нам выборы» 14.03.2018, 14:215 На перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной не работает светофор
14.03.2018, 13:550 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове 14.03.2018, 13:525 Ипотека. Личный опыт: Военная ипотека, или Как государство гасит твой кредит 14.03.2018, 13:500 Открытый кубок Пскова по армспорту «Молодежный» пройдет 7 апреля 14.03.2018, 13:411 Комитет Псковской области по имущественным отношениям отсудил более 400 тысяч рублей у «Автомобилиста»
14.03.2018, 13:314 Ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова обследуют 120 псковских женщин 14.03.2018, 13:3019 Медведев говорит, что российская экономика преодолела кризис 14.03.2018, 13:269 Президент Владимир Путин узнал об истории с захоронением погибших псковских десантников не из докладов подчиненных, а из эфира радиостанции «Эхо Москвы» 14.03.2018, 13:170 В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог
14.03.2018, 12:520 Полистовский заповедник проводит уроки «Особо охраняемые природные территории» в школах Псковской области 14.03.2018, 12:500 МФЦ в городе Острове переехал в новое здание 14.03.2018, 12:460 В здании районного дома культуры в Красногородске тушили условный пожар 14.03.2018, 12:390 Похитителей цветного металла будут судить в Кунье
14.03.2018, 12:330 Угон ВАЗа раскрыт полицией в Новоржевском районе 14.03.2018, 12:240 На встречу с онкологами-маммологами из Петербурга приглашает поликлиника №3 жителей Пскова 14.03.2018, 12:120 15 марта - последний день сдачи отчета СЗВ-М, напоминают псковским работодателям 14.03.2018, 12:0923 Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии
14.03.2018, 12:092 Прокуратуре Печорского района в 2017 году удалось предотвратить 381 случай искажения данных статистики о преступлениях и преступниках 14.03.2018, 12:060 Списки присяжных заседателей в районах Псковской области подготовят к 1 мая 14.03.2018, 12:0050 Сергей Макарченко назвал собственников главным тормозом в решении всех проблем в ЖКХ 14.03.2018, 11:560 Псковский Росреестр рекомендует самостоятельно проверять юридическую чистоту недвижимости перед ее покупкой
14.03.2018, 11:444 В 2017 году 62 наркосбытчика в Псковской области получили реальные сроки 14.03.2018, 11:410 Пять человек привлечены к ответственности в Пскове и Великих Луках за нарушение сроков перерегистрации оружия 14.03.2018, 11:3131 План по капремонту многоквартирных домов в Псковской области на 2017 год выполнен на 65% 14.03.2018, 11:282 Туристы активизировались после открытия рейсов в Египет
14.03.2018, 11:283 С 2011 года в Псковской области в 6 раз увеличилось количество дел о невозврате кредитов 14.03.2018, 11:253 Трудовые отношения с работником должны быть оформлены, напоминает псковская инспекция труда 14.03.2018, 11:240 Итоги первого этапа конкурса «Горжусь своим домом - своим двором» в Псковской области будут подведены в ближайшее время 14.03.2018, 11:211 Валерий Кондратьев: В 2017 году суды Псковской области работали достаточно напряженно
14.03.2018, 11:163 Продолжается сбор средств на операцию 6-летней великолучанке Лилиане Пирожковой 14.03.2018, 11:151 В областное Собрание поступила первая заявка от кандидата в члены нового состава региональной Общественной палаты 14.03.2018, 11:091 Больше 100 заявок на благоустройство дворов поступило от жителей Пскова 14.03.2018, 11:0428 Рабочую группу по решению проблем псковских садоводов возглавит врио губернатора Михаил Ведерников
14.03.2018, 11:022 Собственники многоквартирных домов в Псковской области все чаще собирают деньги на капремонт на спецсчетах 14.03.2018, 11:010 Вскрытие реки Ловать ото льда ожидается с 23 марта до 1 апреля 14.03.2018, 11:010 Завершается аккредитация СМИ на выборы президента РФ 14.03.2018, 10:472 14 марта псковский краевед Михаил Медников отмечает 85-летний юбилей
14.03.2018, 10:4225 Почти 18 млн рублей Фонд капремонта в Псковской области взыщет с неплательщиков через суд 14.03.2018, 10:370 Людмила Чурсина и Евгений Князев выступят в Великих Луках 14.03.2018, 10:142 После вмешательства прокуратуры псковский студент-сирота зачислен на полное гособеспечение в колледж 14.03.2018, 10:060 Лекция-концерт «Эдвард Григ: музыка и море» состоится Псковском колледже искусств 15 марта
14.03.2018, 10:052 В Псковской области более 50 семей решили направить маткапитал на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия ребенка 14.03.2018, 10:000 Псковских старшеклассников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде школьников «Россети» 14.03.2018, 09:591 Медный кабель и шахтерский фонарь украл из строительного вагончика великолучанин 14.03.2018, 09:540 Житель Гдовского района осужден за дачу заведомо ложных показаний
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru