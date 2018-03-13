Общество

Михаил Ведерников поручил выделить средства Палкинской школе на срочный ремонт кровли и санузлов

Палкинская средняя школа получит порядка 400 тыс. рублей из резервного фонда администрации Псковской области на срочный ремонт кровли и санузлов. Такое решение принял в среду, 14 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время посещения учреждения в рамках рабочей поездки в Палкинский район.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, внимание врио главы региона к проблемам привлек директор школы Николай Богданов. Он показал Михаилу Ведерникову два кабинета, которые были вынуждены закрыть из-за многочисленных протечек. «Противоаварийный ремонт можно сейчас сделать?» - спросил врио Губернатора. «Да, на это требуется порядка 150 тыс. рублей», - сказал директор школы Николай Богданов.

Михаил Ведерников дал поручение начальнику государственного управления образования Псковской области Александру Седунову подготовить заявку на выделение необходимых средств из резервного фонда Администрации региона. Еще 250 тыс. рублей дополнительно будет выделено на ремонт санузлов.

В ходе посещения школы руководитель Псковской области осмотрел также спортивный и тренажерный залы, медицинский кабинет и «патриотическое фойе», где собраны достижения учеников и выпускников школы.

Особая гордость образовательного учреждения - кружок робототехники, который удалось открыть благодаря президентскому гранту. Школа победила в конкурсе на лучший проект робототехнического центра и получила наборы Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный) и ноутбук с необходимым программным обеспечением.

Врио губернатора побывал на занятии, где ребята собирали модель для участия в областных соревнования «Робо-2018», которые пройдут в конце марта. Школьники рассказали Михаилу Ведерникову, что они программируют направления движения машины, скорость и время езды. Руководитель кружка Теодор Плявинский добавил, что робототехникой занимаются 15 мальчиков и девочек из 5-7 классов, занятия проходят 4 часа в неделю. «Ребятам очень интересно. Дежурят под дверью перед началом уроков», - отметил руководитель кружка. Врио губернатора похвалил ребят за интерес к сложному делу, пожелал успехов и побед на соревнованиях.

Также в здании школы располагается районная детская библиотека, фонды которой в основном пополняются с помощью жителей муниципалитета и при поддержке районной власти. Врио губернатора внес и свой вклад в развитие библиотечного центра, подарив сборник книг «Мир Пушкина». Также он поручил Александру Седунову проработать вопрос обновления библиотечного фонда в рамках соглашения, заключенного с Российским книжным союзом, а также установить стенды с QR-кодами для скачивания электронных книг. «Будем очень рады», - сказали в ответ библиотекари.

В завершение врио главы региона посетил музей истории школы, открытый 9 мая 1986 года. Его экспозиция регулярно пополняется силами учителей, учеников и неравнодушных жителей района и включает в себя уникальные экспонаты: самовар 19 века, старинные прялки и лапти, а также фотографии, оружие и другие предметы Великой Отечественной войны, найденные поисковиками во время раскопок на линии «Пантеры». Михаил Ведерников отметил важность музея в военно-патриотическом воспитании детей и на память оставил запись в книге отзывов: «Желаю успехов, удачи и интересующихся посетителей такому теплому и нужному музею».