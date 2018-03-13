Общество

Клиенты одного из псковских провайдеров жалуются на плохую работу сети

Жители Пскова, клиенты компании «Телесети+», предоставляющей услуги доступа в интернет, жалуются на перебои в работе сети. Первые жалобы стали появляться в соцсетях еще час назад.

Псковичи отмечают, что у них не открываются интернет-страницы, не принимается и не отправляется электронная почта, со сбоями работают приложения, требующие постоянного подключения к всемирной сети.

В компании Псковской Ленте Новостей пояснили, что затруднения с доступом к некоторым ресурсам сети Интернет связаны с возникшей аварией у вышестоящего провайдера. В настоящий момент ведутся работы по устранению неполадок.