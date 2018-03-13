Общество

Сертификат на новое оборудование вручил врио губернатора Палкинской школе искусств

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил сегодня, 14 марта, сертификат на новое оборудование Палкинской школе искусств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, вручение состоялось в рамках рабочего визита врио главы региона в муниципалитет.

Директор школы Галина Радкевич рассказала, что сегодня здесь обучаются 115 человек на отделениях хореографии, фортепиано, народного и изобразительного искусства. В ближайшее время планируется открыть предпрофессиональное отделение.

Во время обхода в одном из классов проходил мастер-класс солистов Государственного Академического Большого театра Москвы. Первый визит столичных музыкантов в Палкинскую школу искусств состоялся в сентябре прошлого года. С тех пор ребята разучили несколько произведений, которые сегодня исполнят вместе с профессионалами на концерте в местном досуговом центре.

Михаил Ведерников попросил сыграть музыкантов что-нибудь из предстоящей музыкальной программы. В ответ ученица школы Кристина Степанова и солист Большого театра Сергей Петров исполнили романс М. И. Глинки «Жаворонок».

В свою очередь Галина Радкевич рассказала, что ребята с успехом выступают на региональных и муниципальных конкурсах, занимая призовые места. «Очень хорошая школа, дети замечательные», - сказал Михаил Ведерников и поручил начальнику государственного управления образования Псковской области Александру Седунову и председателю госкомитета по культуре Жанне Малышевой проработать возможность привлечения воспитанников на крупные областные культурно-массовые мероприятия.

Чтобы ребята могли и дальше развивать свои таланты, руководитель Псковской области вручил директору школы сертификат на 120 тыс. рублей на приобретение оборудования. На эти средства школа планирует купить электронное пианино и микшерный пульт с микрофонами, чтобы дети смогли выступать на различных площадках.