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Общество

Псковичи стали призерами первого Всероссийского фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности

14.03.2018 20:33|ПсковКомментариев: 1

Псковичи вошли в число победителей первого Всероссийского фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности, который прошел с 28 февраля по 3 марта в Великом Новгороде и Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном управлении образования региона, в фестивале участвовали команды кванториумов из 20 регионов страны.

«Наша область только готовится к открытию кванториума, но уже смогла достойно показать себя», - подчеркнули в госуправлении.

В состав псковской команды вошли воспитанники Центра науки и спорта «Без предела»: старшеклассники Тимур Овсянников, Иван Герей, Иван Ватаман и Мария Чичерина, работающие под руководством молодых педагогов детского технопарка, студентов и выпускников технических специальностей Псковского государственного университета Игоря Лубягина, Дмитрия Шаманова и Алексея Голубева.

На фестивале они приняли участие в массовом хакатоне - марафоне, в котором команды работают над решением проблемы. Хакатон был посвящен раскрытию туристического потенциала Великого Новгорода. Дети работали над созданием уникальных VR/AR приложений - уличных или внутренних экскурсий по достопримечательностям, квестов с дополненной реальностью, трехмерных демонстраций изменений памятников во времени, панорамных туров. Результатом командной работы псковичей стало создание демоверсии квеста «По местам Садко - новгородского гостя».

По итогам конкурса псковским разработчикам поступило предложение о доработке виртуальной игры для использования в мобильных приложениях смартфонов и на сайтах достопримечательностей.

«Для Пскова, который готовится к Ганзейским дням, подобные проекты с дополненной реальностью очень важны. Это позволит сделать культурно-историческое пространство города и региона более гостеприимным и информационно насыщенным», - отметили в государственном управлении образования.

Отметим, что виртуальная реальность (VR) - это искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования, а дополненная реальность (AR) - технология, дополняющая картину реального мира цифровыми элементами (3D моделями, видео, текстами и др.) и позволяющая взаимодействовать с ними.

Источник: Псковская Лента Новостей
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