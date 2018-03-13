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Общество

В Псковской области может появиться Единая диспетчерская служба для пассажирского транспорта

14.03.2018 22:23|ПсковКомментариев: 2

ГППО «Псковпассажиравтотранс» предлагает создать в Псковской области Единую диспетчерскую службу для общественного пассажирского транспорта. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Питиримов 13 марта во время прямого эфира на одной из псковских радиостанций, сообщается в официальной группе предприятия В Контакте

Александр Питиримов сказал, что к самой конкуренции относится спокойно, потом что сама по себе она «держит в тонусе». Однако превращение маршруток в «гоночные автомобили с пассажирами» недопустимо. Отвечая на вопрос ведущей об отношении к соревнованиям за пассажира, которые устраивают в Пскове водители частных маршруток, гость эфира высказал мнение, что необходимо регулировать этот процесс, как это сделано в ряде российских городов. 

Эти функции может выполнять единый регулятор - государственное бюджетное или казенное учреждение, где-то оно называется транспортное управление, где-то организатор перевозок. В его функцию входят диспетчеризация, мониторинг и организация движения внутри города. Среди предложений, направленных в администрацию Псковской области – организация такой службы на базе центральной диспетчерской службы предприятия «Псковпассажиравтотранс». Такая мера позволит исключить недобросовестную «конкуренцию». 
Во время прямого эфира Александр Питиримов также рассказал, на каком этапе находится работа по обновлению автобусного парка предприятия. В активной фазе находятся переговоры с двумя крупными предполагаемыми поставщиками – МАЗ (Белоруссия) и «Волгабас» (Россия). 

  Окончательный выбор партнера будет сделан в ходе конкурсной процедуры. Александр Питиримов подчеркнул, что современные автобусы требуют квалифицированного обслуживания, поэтому один из предметов обсуждения – открытие авторизованного сервисного центра завода на базе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Такие договоренности есть и с МАЗ и «Волгабас». 

Внедрение первой партии – около 30 городских автобусов предполагается в этом году. Для удобства пассажиров все закупаемые автобусы будут низкопольными. Перспектива ближайших трех лет – создание «монопарка» в Пскове (парк из автобусов одной марки). 
Александр Питиримов рассказал, что один школьный автобус марки «Волгабас» уже появился в Псковской области. Он приобретен по программе школьный автобус и будет задействован на перевозке школьников в Бежаницком районе. 42-местный автобус сможет заменить сразу два из трех используемых ПАЗов.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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