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Общество

Юрий Сорокин: Наше будущее - в руках молодежи

16.03.2018 09:10|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин считает предстоящие 18 марта выборы президента РФ крайне важным мероприятием, которое должны посетить все избиратели и, в первую очередь, молодые люди. «Наше будущее в руках молодежи. Всем девушкам и юношам, которые уже имеют право голоса, нужно обязательно прийти на участки. И поддержать того кандидата, в котором они видят лидера,  способного вести страну вперед», - подчеркнул парламентарий в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

Сам Юрий Сорокин посещает все выборы, вне зависимости от их уровня. «Я не считаю себя очень дисциплинированным человеком, но я уверен, что мое мнение и мой голос важны. Сколько я себя помню, я всегда посещал выборы всех уровней власти. Президентские выборы - это главные выборы страны, на них нужно идти обязательно», - высказал мнение депутат.

Заместитель председателя регионального парламента также рассказал, что повезет на избирательный участок своего отца. «Ему 80 лет, и он очень хочет проголосовать. Я предложил проголосовать ему дома, но он отказался. Сказал, что хочет посмотреть на людей, потому что выборы для него - это праздник», - поделился Юрий Сорокин.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5
Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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