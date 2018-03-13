Общество

Дновская прокуратура требует оградить Заклинскую школу надежным забором

Прокуратура Дновского района добивается устранения нарушений в сфере антитеррористической защищенности.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор района Ольга Бударина, прокуратурой Дновского района в результате проведенной прокурорской проверки установлено, что имеющееся вокруг образовательного учреждения «Заклинская основная общеобразовательная школа», расположенного в деревне Заклинье Дновского района и являющегося филиалом муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», ограждение не обеспечивает антитеррористической защищенности объекта.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Дновского района, муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» в срок до 1 июля 2018 года территорию «Заклинская основная общеобразовательная школа» оградить забором, обеспечивающим антитеррористическую защищенности объекта. Исковое заявление удовлетворено контроль за исполнением находится в прокуратуре района.