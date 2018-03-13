Общество

Полный курс счастливой жизни. Часть третья весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь»

Предлагаем вашему вниманию обзор №11 журнала «Телесемь. Псков».

Праздник недели: рецепты весны от Примадонны. Пугачева отметила приход весны уже в 53-й раз. В этом году веселились в караоке-клубе у Филиппа Киркорова.

Уроки жизни недели: Екатерина Стриженова. 20 марта телеведущая отметит юбилей. Ей есть чем гордиться: успешная карьера, счаливая семья, две взрослые дочери.

Открытая тема недели: шоу «Голос». У каждого из ребят, участков проекта, своя история. Грустная, счастливая или неожиданная. Но теперь у любого из «голосистов» есть надежда – победить в проекте.

Народное кино недели: «Три тополя» на Плющихе». Фильму исполняется 50 лет. А знаменитая «Волга», тоже герой этого фильма, до сих пор снимается в кино.

Вопрос звезде недели: Ян Цапник. Актер сериала «Команда Ю» на СТС ответил на вопросы читателей «Телесемь».

Дорога без возврата недели: Олег Табаков. 12 марта в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР. Он ушел во сне, на руках у жены, в окружении близких.

Приятного аппетита недели: при царе Горохе. В постном меню бобовые успешно заменяют мясо. С ними можно и суп сварить, и на второе котлеты сделать.

В дорогу недели: планы на отпуск. Куда поехать на майские праздники?

А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты и розыгрыш призов!

«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид

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